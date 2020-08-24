“مستنيكي علشان نروح سوا”.. رسالة من ابن لأمه بمستشفى عزل كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 1:50 مساءً

يبدو أن اشتياق محمد لأمه المصابة بفيروس كورونا والتي تتواجد بأحد مشافي العزل بمصر من كتابة رسالة مليئة بالمشاعر الأحاسيس .

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مكتوبة بخط اليد، من ابن لوالدته، الموجود بأحد مستشفيات عزل كورونا في مصر.

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وتضمنت الرسالة كلمات مؤثرة ومشجعة من الابن إلى والدته، يطالبها فيها بأن تقاوم المرض ويطمئنها بأن حالتها الطبية مستقرة، وأن أبناءه ينتظرونها.

وكتب الشاب “محمد”: “إزيك يا أمي.. عاملة إيه.. كلنا مستنينك.. يارب ترجعي لينا بالسلامة.. وحشتينا.. عايزينك تشدي حيلك وتساعدي نفسك علشان كلنا مستنينك وتخرجي لينا بالسلامة”.

وأضاف: “النهاردة الدكتور عمل تحليل وكلها كويسة ومطمئنة وإن شاء الله تبقي كويسة، والعيال كلهم ومصطفى وسجدة مستنينك وعمالين يسألوا عليكي، يلا ارجعى بالسلامة.. وانتي موجودة في وسط ولادك الدكاترة والممرضين كلهم ولادك.. لو احتاجتي أي حاجة قوليلهم عليها والأكل ونفسيتك هما أساس العلاج والدكاترة كلهم بيطمنونا عليكي دايماً.. ويارب يجعله في ميزان حسناتهم”.

واختتم محمد: “وحشتيني يا أمي وأنا قاعد كل يوم قدام المستشفى مستنيكي علشان نروح سوا.. ابنك وحبيبك محمد”.

