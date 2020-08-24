فيديو..طفل نيجيري يدخل العالمية بـ”45 ثانية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 29 دقيقة

لم يتوقع الطفل النيجيري أنتوي مادو (11 عاماً) ، أن مقطع فيديو مدته 45 ثانية لرقصة إيقاعية تحت المطر وهو حافي القدمين، أن يدخله العالمية من أوسع الأبواب.

لاقى الفيديو انتشاراً هائلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات بإصراره وشغفه رغم الظروف التي يعيش فيها، حتى وصل المقطع المصوّر إلى مدرسة مسرح الباليه الأمريكي في نيويورك، التي قررت منح الفتى النيجيري منحة دراسية كاملة.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، فإن سينثيا هارفي، وهي راقصة سابقة بمدرسة مسرح الباليه الأمريكي، عندما رأت الفيديو ظلت لمدة يوم تحاول الوصول إلى الفتى.

وتعمل هارفي حاليا مديرة المدرسة التي تعد إحدى مدارس الباليه الأكثر تميزا في الولايات المتحدة.

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وكتبت هارفي عبر حسابها في مواقع “أنستقرام”: “أنتوني، أنت مصدر إلهام للرقص لنا جميعا.. شكرا لوسائل التواصل الاجتماعي لربطنا بك بعد مشاهدة هذا الفيديو”.

وأضافت: “اتصلت سينثيا هارفي بمدرسة أنتوني في نيجيريا (leap of dance academy) وعرضت عليه منحة دراسية كاملة إلى ورشة عمل الرقص الصيفية الافتراضية لمسرح الباليه الأمريكي”.

وأعلنت المدرسة الأمريكية تحملها تكاليف تغطية اتصاله بشبكة الإنترنت، ليمكنه الحصول على دروس الباليه.

وفي العام المقبل، سيتدرب الطفل النيجيري أنتوني على الباليه في الولايات المتحدة الأمريكية عبر منحة من مدرسة Ballet Beyond Borders، في مقاطعة ميسولا بولاية مونتانا.

وعلقت الممثلة فيولا دافيز على الفيديو، قائلة “يذكرني بجمال شعبي، رغم العقبات الوحشية” التي تواجهنا”.