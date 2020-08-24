“التاكسي الطائر” يدخل الخدمة عام 2025..فهل مستعد للتجربة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 12:16 مساءً

كم يبدو عظيما أن تصل إلى موعد بعيد عن مكانك قرابة الساعة خلال وقت قصير جدا، لكن هذا الأمر حتما لن يتحقق من خلال سيارة مهما بلغت سرعة محركها، لأنها ببساطة تبقى غير آمنة بسبب زحمة الشوارع وغيرها من الأسباب، لكن يبدو الآن أن الامر بات أقرب للحقيقة من الخيال، مع اقتراب موعد دخول التاكسي الطائر حيز الخدمة، والذي سيقلك إلى المكان المنشود بفترة وجيزة جدا.

يواصل خبراء السيارات تطوير منتجاتهم بصورة مستمرة حتى أصبحت صناعة السيارات تمتلك تقنيات متطورة تجعلها قادرة على إنتاج مركبات قادرة على الطيران.

ورغم أن شركة “تسلا” الأمريكية تحقق إنجازا كبيرا في مجال السيارات الطائرة، إلا أن التاكسي الطائر الذي تنتجه إحدى الشركات الألمانية يمتلك مميزات كثيرة، حيث يمكنه حمل 5 أشخاص بينهم قائد المركبة، ويصل مداه إلى نحو 300 كيلومتر

ويقول موقع “دويتشه فيله” إن التاكسي الطائرة الذي تنتجه شركة ألمانية يمكنه قطع مسافة 22 كيلومترا في 6 دقائق فقط، كما أن الشركة تخطط لجعله ذاتي القيادة في المستقبل.

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ويعمل التاكسي الطائر بمحركات كهربائية ويمكنه قطع مسافات كبيرة في وقت قياسي.

وتخطط شركة “ليليوم” الألمانية إلى إطلاق التاكسي الطائر بحلول عام 2025 بعدما يستكمل كل الاختبارات.

وفي السياق نفسه كانت قد أعلنت الإمارات عام 2017 ، اعتزامها إطلاق خدمة التاكسي الطائر في سماء المدينة وذلك بعد أن أطلقت في 25 أيلول، أول رحلة جوية تجريبية له، لتكون بذلك أول مدينة تطلق هذا النوع من خدمات النقل في العالم.

وأوضحت السلطات الإماراتية أنه سيمكن طلب وحجز خدمة التاكسي الطائر باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية، والذي سيتم فيه تحديد مسافة الرحلة بوضوح والتكلفة وكل ما يتعلق بها، أي أنه سيكون شبيه بتطبيقات سيارات الأجرة مثل تطبيق أوبر وغيره، على أن تبدأ الخدمة للجمهور في غضون 5 سنوات.