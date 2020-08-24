من يقول لا لـ”ميسي”..مدرب سان جيرمان يعلق على ضم ميسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 3 ساعات

تتوالى الأخبار حول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة ، ودخول عدد من الأندية منها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي معركة ضم البرغوث الأرجنتيني .

رد توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على تساؤل بشأن إمكانية انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، إلى فريقه، في ظل العديد من الأنباء التي تشير إلى رغبة النجم الأرجنتيني في الرحيل عن ”البلوغرانا“.

وكشف العديد من التقارير أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة بعد الهزيمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة ”8-2“ من بايرن ميونخ، والذي توج باللقب، مساء الأحد، بهدف نظيف في شباك باريس سان جيرمان.

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها ”بي بي سي“: ”ميسي بالطبع مرحب به، من المدرب الذي يقول لا لميسي. ولكن أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة، إنه سيد البارسا“.

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عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى العام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون يورو.

فيما شدد توخيل على أن النادي سيناقش أهدافه من التعاقدات الجديدة، إذ يحتاج لتشكيلة أكبر لمواجهة متطلبات الموسم الجديد.

وأضاف: ”فقدنا الكثير من اللاعبين خلال هذا الموسم وخسرنا الآن تياغو سيلفا وإيريك مكسيم تشوبو-موتينغ، نريد استغلال فترة الانتقالات الآن لتعزيز التشكيلة. الموسم سيكون مرهقا للغاية ودون فترات راحة.

”نريد بناء تشكيلة قوية. قررنا عدم الحديث عن الانتقالات خلال هذه الفترة. سنجلس سويا خلال الأيام المقبلة“.

وأُلغي موسم 2019-2020 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وانطلق الموسم الجديد هذا الأسبوع.