أميركي يعانق أشخاصا غرباء..ثم يخبرهم بإصابته بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 3 ساعات

لم يتوان الأميركي وول مارت الاقتراب من الآخرين في محاولة منه لنقل العدوى بكورونا، لتشكل فعلته انتقاما من الناس ويشكل وجوده خطرا على صحتهم، فيما اذا ثبتت إصابته يفروس كورونا المستجد، أم أنه كان يحاول إثارة مشاعر الخوف والقلق بعد اقترابه منهم لمعانقتهم، ثم إعلانه لهم أن مصاب بكوفيد 19

ووفقا لمكتب مباحث شرطة سبرينغفيلد، وقع الحادث يوم السبت 15 آب، في حوالي الساعة 7:10 مساء بالتوقيت المحلي، وتم تصوير المشتبه به وهو يرتدي قميصا أسود وسروالا قصيرا.

وتبحث الشرطة الأميركية عن رجل قيل إنه اقترب من عدد من الأشخاص الغرباء في متجر “وول مارت” في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية، واحتضنتهم ثم أخبرهم أنه مصاب بفيروس كورونا.

المشتبه به Advertisements

وقالت إدارة شرطة سبرينغفيلد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشتبه به أمسك يد ضحاياه ثم عانقهم، وقال لكل منهم “فقط أردت إعطاءك عناق كوفيد، لديك الآن كوفيد”، ثم يبتعد وهو يضحك.

وأوضحت الشرطة أنها لا تعرف ما إذا كان فعلا المشتبه به مصابا بفيروس كورونا أم لا، وقت وقوع الحادث.

وأشارت إلى أنه حتى لو لم يكن الرجل مصابا بالفيروس، فمجرد اقترابه من الناس بتلك الطريقة الخطيرة يمكن أن يعاقب عليه قانون ولاية ماساتشوستس.

وينص القانون على أن أي شخص ينقل تهديدا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شفهيا، أو كتابيا “أو بوسائل أخرى”، يمكن اتهامه بتوجيه تهديدات إرهابية.