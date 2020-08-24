شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تنشر صورة جريئة لم تفعلها من قبل .. وتشعل غضباً واسعاً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 24 أغسطس 2020 12:56 مساءً - أثارت الراقصة المصرية الاستعراضية فيفي عبده موجة غضب وجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا جريئة عبر “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الصورة التي نشرتها ورصدتها “وطن” وهي تستعرض لياقتها بفتح رجليها بزاوية 180 درجة، لتُثبت لجمهورها أنها لا زالت تحتفظ بلياقتها ورشاقتها.

كما ظهرت فيفي عبدة في صورة أخرى وهي جالسة على مقعد في شرفة منزلها بالساحل الشمالي وساقيها عاريتين بشكل جريء، وعلقت عليها قائلة: “يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك”.

وأثارت صور فيفي عبده موجة غضب بين الناشطين الذين انتقدوا جرأتها وجرأة حركاتها التي لا تُناسب عُمرها البالغ 67 عاماً.