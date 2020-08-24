إطلاق الإعلان الترويجي لفيلم "The Batman" المقرر طرحه عام 2021

أطلق المقطع الدعائي الأول لفيلم The Batman من إخراج "مات ريفز" عبر مؤتمر DC FanDome الافتراضي، ونشرته قناة Warner Bros. Pictures على يوتيوب التي يُتابعها 8.57 سبسكرايبر، حيث يظهر الشاب باتمان المُعذّب والأشرار الذين يريدون موته.

بالتأكيد لن يكون هذا الإصدار من الفيلم مثل أي فيلم باتمان آخر شاهدناه، حيث أعطانا الإعلان الترويجي نظرة أفضل على الممثل روبرت باتينسون الذي سيلعب دور الرجل الوطواط، بالإضافة إلى فكرة عن الشرير الأساسي في الفيلم.

ومن الأبطال الآخرين الذين سيكونون في الفيلم كل من زوي كرافيتز بدور "سيلينا كايل"، وكولين فاريل بدور "أوزوالد كوبلبوت"، وبول دانو بدور "ريدلر".

ومع ذلك، وبناءً على هذا المقطع الدعائي الأول، يبدو أن شخصية "ريدلر" سيحصل على أكبر عدد من المشاهد في الفيلم من بين الثلاثة.

ففي مقطع مدته دقيقتان، تبين أن ريدلر يترك أثرًا من الجثث مع ملاحظات ورسائل مشفرة لباتمان لكي يدلّه بأن الشرير مهووس به. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن ريدلر يرسم باتمان على أنه "كاذب" ويسعى إلى فضحه.

وكان لافتا أن نرى تركيز البرومو بكثافة على شخصية ريدلر، وأن تجسيد شخصيته مأخوذ في اتجاه مختلف تمامًا عن غيره من الممثلين السابقين الذين لعبوا دوره في أفلام باتمان الماضية، مثل الأسطورة "جيم كيري" في فيلم Batman Forever، ففي الفيلم الحالي تظهر شخصية ريدلر على أنه مظلم ومجنون وقاتل.

وهناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن رؤيتها في المقطع الدعائي، بما في ذلك عصابة من البلطجية يخفون وجوههم برسم على أشكال أقنعة مُشابهة للـ "جوكر"، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى التي ستلتقي بها في الفيلم.

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وكان لدى المخرج "مات ريفز" الكثير ليقوله حول ما يمكن توقعه من الفيلم، فصرّح بأنه من المهم ملاحظة أن هذه ليست قصة أخرى أصلية عن باتمان. بدلاً من ذلك، بل إنها ستجسده في سنته الثانية كـ "فارس الظلام" حيث يتم تنفيذ جرائم قتل ريلدر.

أمّا عن شخصية سيلينا فهي ليست المرأة القطة Catwoman في الفيلم بعد، وكوبليبوت ليس هو القائد الإجرامي الذي سيصبح يومًا ما.

هذه ليست سوى النظرة الأولى على The Batman، سيكون هناك الكثير لمشاركته من المخرج مات ريفز في الأشهر المقبلة، لا سيما بالنظر إلى أنه تم تصوير 25-30٪ فقط من الفيلم حتى الآن. ومن المتوقع استئناف التصوير الشهر المقبل.

من المقرر عرض فيلم The Batman في صالات السينما العالمية في 1 أكتوبر 2021.

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