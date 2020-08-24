شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بصور رومانسية

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، صورةً أظهرت جانبا من احتفالها بعيد ميلاد خطيبها معتز نصير، عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام.ومن خلال إحدى الصور التي نشرتها، وهما يتناولان الطعام على ضوء الشموع، وجهت شام إلى خطيبها رسالةً رومانسية قالت فيها: "أفضل عيد ميلاد وأفضل صحبة وأفضل كل شيء معك..أنت تكملني".

فيما ظهرت في صورةٍ أخرى وهي تضع يديها حول عنق خطيبها، معلقةً عليها بالقول: "بحبك..وأتمنى من الله أن نجد دائما الحب والسلام مع بعضنا البعض".

ويعد هذا الظهور هو الأول لشام وخطيبها سويا، منذ إعلانهما نبأ خطبتهما قبل شهرٍ من الآن، حيث احتفل الاثنان بارتباطهما الرسمي في العشرين من يوليو/ تموز الماضي في حفل عائلي بسيط اقتصر على أفراد العائلتين فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها عبر إنستغرام مقطع فيديو للحفل، ظهرت فيه شام بفستان أبيض مع خطيبها معتز النصير الذي تعرض لموقف محرج خلال الحفل آثار موجة من الضحك، حيث لم يستطع إلباسها الشبكة وهو ما دفع شقيق شام "خالد" لمساعدته، وقالت أصالة في الفيديو: "حبيبتي شام.. والله كأن أختي هي اللي عم تنخطب.. الله يسعدكم يارب يا قلبي... الله يفرح كل الأمهات ببناتها".

وعلى صعيدٍ آخر كانت شام قد تصدرت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بنشرها مجموعةً من الصور النادرة لها من طفولتها عبر حسابها في إنستغرام من خلال خاصية "الستوري"، وتضمنت تلك الصور لقطات لها من مراحل عمرية مختلفة وصورا من أعياد ميلادها.

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يُذكر أن خطيب شام الذهبي، هو معتز نصير، شابٌ مصري درس الطب في جامعة عين شمس، وأصبح اختصاصيًا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية، وتملك عائلته عيادات "نصير" ولها عدة أفرع في مصر، أبرزها في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس وفي الإسكندرية كذلك، ويعد أحد أهم أطباء التجميل في مصر.

كما أن والدته هي أيضا طبيبة وكثيرا ما امتدحتها أصالة في مجالسها وأكدت لأصدقائها مدى حبها وإعجابها بها، لتؤكد على ما يبدو على عمق علاقة العائلتين.

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