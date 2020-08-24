شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور جديدة حصرية من سيشن سمية الخشاب مع البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة سمية الخشاب إلى جلسة تصوير جديدة فى منزلها وهى الجلسة التى استخدمت فيها شرائح البرتقال، ولاقت انتشارا واسعا وكبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى جلسة التصوير التى اختصت سمية الخشاب ”الخليج 365” بعدد من الصور الحصرية التى لم تنشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها.

آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذى تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين"، والأغنية من ألحان سمية، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال".

وتتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات.

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وكانت سمية الخشاب اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في بطولة فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد.

بينما كان آخر أعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق وزينة ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.