شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أغنية "لينا حياة بعدين" تتر مسلسل "مدرسة الحب 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم تامر حسنى أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى،

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ويضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، وخالد الصاوى، ومى سليم، ومحمد لطفى، ولقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، هو الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.

وتخوض جومانا مراد بـ "مدرسة الحب 3"، تجربتها الإنتاجية الرابعة، حيث سبق وأنتجت مسلسلات "انتقام وردة"، و"الخيط الأبيض"، و"هيك تجوزنا"، وتم تصوير العمل الجديد على مدار عامين بين القاهرة، ودبى، وبيروت، ودمشق، وبعض المدن والعواصم الأوربية.

وفى سياق آخر حرص النجم تامر حسني على توجيه رسالة شكر لزوجته بسمة بوسيل، على مفاجأة عيد ميلاده، التي جمعت فيها عددا كبيرا من أصدقائه الفنانين والمشاهير في حفلة خاصة ونشر حسني مجموعة من صورة الاحتفالات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلا: "مفاجأة بسومي ليا ألف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس، وكل الشكر للناس الجميلة اصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأة وطبعاً بشكر الناس اللي عملوا التورتة الجميلة دي".