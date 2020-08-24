شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أمينة رزق مع الزواج: خطيبى رجعلى بعد 14 سنة وأنا رفضت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة أمينة رزق، اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس، وهى صاحبة أطول مسيرة فنية حيث بدأت مشوارها الفني منذ كان عمرها 12 عاما، كما أنها تميزت في أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة خاصة في مجال السينما، كما أنها أتقنت دور الأم في الأفلام ورغم ذلك فقد لقبها الجمهور بأنها "راهبة الفن" لعدم زواجها نهائيا.

ولكن هناك قصة خطوبة كادت أن تكلل بالزواج حيث كشفت عن قصة "الضابط" الذى خطبها بالفعل حيث قالت: كان هناك شخص يدعى وهبى ويعمل "ضابطا"، تقدم لخطبتى ولكنى كنت أرفض وبعد إصرار من عائلى على هذه الخطوة اضطررت للموافقة وظلت هذه الخطوبة عامين ولكن كان لدى اعتقاد بأننى بمجرد الزواج سيقوم بمنعى عن الفن، فاستغليت سفره للخارج في ذات مرة وأرسلت له الشبكة، وركزت على الفن مرة أخرى بشكل أكبر، وبعد مرور 14 عاما فوجئت بأن هذا الشخص يتصل بى ويطلب زيارتى فوافق ورحبت به، وعندما حضر أخبرنى بانه تزوج من فتاة أجنبية ولكنه سينفصل عنها لعدم اتفاقهما.

Advertisements

وتابعت، أن هذا الشخص قام بطلبها للخطوبة مرة أخرى، حيث قال إنه يحبها لمدة 14 عاما، فاضطرت للموافقة خاصة بعد تهديد أهلها بأنهم سيتبرأوا منها، ولكن هذا الشخص شعر بالخوف من فسخ الخطوبة كما حدث في السابق فطلب منى عقد القران، فوافقت بما أنها ستكون مثل الخطوبة ولن يحدث بيننا شيء خاصة وإنى سأكون متواجدة في منزل والدى، ولكنه فاجئنى في ذات مرة بأنه يريد ممارسة حقوقه الشرعية، فرفضت بالطبع لعدم وجود عاطفة تجاهه، وتشاجرنا بعد 11 يوم من عقد القران.

يذكر أن الفنانة الكبيرة أمينة رزق تعد صاحبة أطول مسيرة فنية فقد دخلت المجال الفنى وهى فى سن الثانية عشر من عمرها، حيث ظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922 لتغنى في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار، وبعدها انتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التي اسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي.