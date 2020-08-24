شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تشارك فى بطولة مسلسل "عمر الناجى" "حرب طرواده" لـ أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة نور اللبنانية لفريق عمل مسلسل "عمر الناجى" (حرب طرواده)، الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it ، فى 8 حلقات من انتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج بيتر ميمى، ووقعت نو رسيماً على المسلسل لتقدم البطولة النسائية أمام كرارة، حيث تتعاون للمرة الأولى مع كرارة في الدراما التليفزيونية .

كما بدأت نور اللبنانية منذ أيام تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، الذى تقدم بطولته مع المخرجة منال الصيفى، وهو المسلسل الذى يتمضن 45 حلقة، ومن المقرر عرضه قريباً على الشاشات، ويشارك في بطولته بجانب نور دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

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يشار إلى أن نور اللبنانية قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء سلوى عثمان، ريم سامى، عبد العزيز مخيون وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.

يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.