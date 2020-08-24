شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اقنع نور الشريف باولو كويلو بتقديم أشهر روايته مسرحيا عند سفح الهرم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما قرا النجم نور الشريف رواية " الخيميائي" للكاتب العالمي باولو كويلو أعجب بها جدا وحلم بتقديمها مسرحيا عند سفح الهرم ولكنه فكر في الكيفية التي يقنع بها الكاتب العالمي بتقديمها، واليوم يحتفل باولو كويلو بعيد ميلاده وهو من مواليد عام 1947 وفي تلك الذكري تتحدث مي نور الشريف عن علاقة باولو كويلو بالنجم نور الشريف، وتقول ابنة الفنان الراحل: جمعت الصدفة باولو كويلو بالنجم الراحل نور الشريف أثناء زيارته لمصر فعرض عليه الفكرة واقنعه بتحويلها لمسرحية يقدمها عند سفح الهرم".

كما أكدت مي نور الشريف لليوم السابع أن المراسلات بعد هذه المقابلة لم تنقطع بين نور الشريف وباولو كويلو حتي اتفقا واشترى منه نور الشريف حق تقديم روايته الشهيرة مسرحيا .

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باولو كويلو ونور الشريف

وكلف النجم نور الشريف الكاتب وليد يوسف بتحويل رواية (الخيميائى) للكاتب العالمى باولو كويلو لنص مسرحى إلا أن وزارتى الثقافة والآثار لم يتعاونا لتحقيق الحلم وقال وليد يوسف من قبل إن الفنان نور الشريف قد اختاره لكتابة النص المسرحى للرواية وأخبره بأنه أخبر باولو كويلو باسمه وهذا الأمر كان مصدر سعادة كبيرة بالنسبة له لأن تحقيق هذا الحلم كان يعتبر حدثا مهما كان سيعود على مصر بالخير فهو عمل كان سيساعد على الترويج السياحى والثقافى لمصر.

الكاتب العالمي باولو كويلو هو روائي وقاص برازيلي وتتميز رواياته بمعنى روحي يستطيع العامة تطبيقه مستعملاً شخصيات ذوات مواهب خاصة، لكن متواجدة عند الجميع كما يعتمد على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أحداث قصصه وتعد روايته الكيميائي أشهر رواياته وتمت ترجمتها إلى 80 لغة ووصلت مبيعاتها إلى 150 مليون نسخة في جميع انحاء العالم.