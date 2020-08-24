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رد فعل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعد تلقيه سؤالا محرجا عن زوجته

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رنا صلاح الدين - كشف الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أنه أراد أن يلكم وجه مراسل لسؤاله عن الودائع البنكية التي أودعها مساعد سابق لأحد أبنائه في حساب زوجته السيدة الأولى ميشيل بولسونارو.

وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية" أفادت أن وكالة "رويترز" ذكرت نقلا عن مراسل صحيفة برازيلية أن الرئيس البرازيلي قال: "أريد أن ألكم وجهك، هل تفهم؟".

d168375a07.jpgجايير بولسونارو

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت وسائل إعلام إن المساعد فابريسيو كيروز أودع شيكات بمبلغ 72 ألف ريال برازيلي في حساب السيدة الأولى بين عامي 2011 و2018.

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c266d7d246.jpgجايير بولسونارو

وكان كيروز أحد مساعدي فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس، عندما كان نائبا في برلمان ولاية ريو دي جانيرو، وأُلقي القبض على المساعد السابق، وذلك للتحقيق في الإيداعات البنكية التي أودعها ووصلت في أحد الأوقات إلى 1.2 مليون ريال (213500 دولار أمريكي).

49fedd5869.jpgجايير بولسونارو

702bca83f8.jpgجايير بولسونارو

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