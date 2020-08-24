بالصور – ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة حملها

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد إنتشار صورة لها ظهرت فيها وهي تحاول إخفاء بطنها، بحقيبة اليد التي تحملها، حسمت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ الجدل حول حملها بطفلها الأول، من زوجها الممثل المصري أحمد العوضي، بطريقة غير مباشرة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، صوراً لها من داخل النادي الرياضي برفقة مدربها الرياضي، وظهرت بشكل نحيف عكس ما كانت قد ظهرت عليه في صور سابقة.

كما أن ملامح الحمل لم تتضح عليها بحسب المتابعين، وهو ما إعتبروه رداً غير مباشر من ياسمين، لوقف التكهنات والإشاعات حول حملها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة لشائعات عن حملها حيث سبق وأن نشرت صورة ظهرت فيها بوزن زائد برفقة زوجها، وعلقت وقتها أيضًا بنشر صورة طريفة كُتب عليها ” في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ” وعلقت عليها بإيموجي الوجه الضاحك مع تاغ لأحمد العوضي، دون أن ترد بنفي أو بتأكيد على شائعات حملها.

يذكر أن النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كانا قد أعلنا عن زواجهما من خلال تغيير الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما على الفيس بوك، وبمجرد أن حوّلا الحالة من أعزب لمتزوج انهالت عليهما التعليقات التي تبارك لهما على الزيجة وتدعو لهما بالسعادة، وذلك في شهر رمضان الماضي.