روبي تتعاقد على بطولة فيلم جديد

متابعة بتجـــــــــــــرد: قبل ان تنتهي من تصوير فيلمها المنتظر “حلم سوسن” مع النجم أحمد فهمي، أو تبدأ تصوير فيلمها الجديد مع النجم آسر ياسين، تعاقدت النجمة روبي على بطولة فيلم “برة المنهج” مع الفنان ماجد الكدواني، في إشارة قوية لاحتمال غيابها مجددا عن موسم دراما رمضان 2021، رغم كتابة مسلسل “بدر البدور” خصيصا لها واعتذارها عن مشاركة مصطفى شعبان وعمرو سعد بطولة مسلسل سيعرض بنفس الموسم.

روبي المشغولة بتنسيق جدول أعمالها لتصوير أفلامها السينمائية، تعاقدت على بطولة فيلم “بره المنهج” المقرر البدء في تصويره مطلع شهر سبتمبر المقبل، من بطولة ماجد الكدواني وتأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة Lagoonie للإنتاج الفني.

وبنفس الوقت أعلنت شركة “دانا” للإنتاج الفني عن تحضيرات فيلم غنائي يجمع الفنانة روبي والفنان آسر ياسين، وإخراج هادي الباجوري، بعد غياب كبير منذ فيلم “الوعد” الذي جمعهما عام 2008، وتردد أن موعد بدء التصوير سيتم تحديده فور انتهاء روبي من تصوير فيلم “حلم سوسن” الذي توقف بسبب انشغال بطله أحمد فهمي بتصوير مسلسل “رجالة البيت” الذي عرض بموسم دراما رمضان 2020.

وتردد مؤخرا ان الكاتبة مريم نعوم انتهت بالفعل من كتابة أغلب حلقات مسلسل “بدر البدور” ليصبح البطولة المطلقة الأولى لروبي في موسم دراما رمضان، وينتمي المسلسل إلى “الدراما التاريخية الصعيدية” ولكن واجهت الشركة المنتجة أزمة تتعلق بصعوبة التعاقد مع مخرج يملك خبرة بأجواء الصعيد يتولى مهمة العمل.