“السيف الملهم”.. جديد رابح صقر

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان رابح صقر عملًا غنائيًّا وطنيًّا من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع المايسترو وليد فايد، بعنوان “السيف الملهم”، ويأتي العمل الوطني في سياق تقديم عبد الرحمن بن مساعد عددًا من الأعمال الوطنية التي لا يستغني عن تقديمها، ليكون لرابح صقر نصيبٌ منها.

وكان رابح صقر قد طرح عملًا غنائيًّا وطنيًّا قبل أيام حمل عنوان “درع البلد”، وتغنى به بمشاركة الفنان راشد الماجد، إلا أن الأمير الشاعر عبد الرحمن كانت له لمسته في جزالة الكلمة والقصيدة في العمل الوطني.

وكان قد طرح أيضًا قصيدة وطنية بعنوان “الوطن الأعز” في نهاية يوليو الماضي، تغنى بها مستقبل الأغنية السعودية بالأسماء الواعدة التي لاقت الدعم من الشاعر، وهم: إسماعيل مبارك، عايض، ناصر نايف، فهد العمري، حيث واتتهم الفرصة للصدح بالأعمال الوطنية المميزة، كما كان لعايض وفهد العمري تجربة الغناء في الأوبريتات الوطنية، حيث تغنى عايض في أوبريت افتتاح مشروع “القدية”، بينما تغنى فهد العمري في حفل افتتاح وزارة الثقافة العام الماضي.