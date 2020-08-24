بالفيديو.. تامر حسني ينشر أغنية الجزء الثالث من مسلسل مدرسة الحب

نشر الفنان المصري تامر حسني عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، تتر الجزء الثالث من مسلسل مدرسة الحب، بعنوان "لينا حياة بعدين"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.



ويشارك تامر حسني بطولة مسلسل مدرسة الحب، الفنانة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، أمير كرارة، ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، والمسلسل من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.





الفنان تامر حسني احتفل مؤخرا بعيد ميلاده، حيث نشرت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، صورة تجمعهما عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، احتفالا بعيد ميلاده، وأرفقتها بتعليق "كل سنة وأنت حبيبي".

ارتدى الثنائي في الصورة "تي شيرت" مطبوعا عليه صورة تامر حسني، لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين، الذين حرصوا على تهنئة حسني بعيد ميلاده والثناء على طريقة الاحتفال.

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وكان تامر حسني وجه الشكر لجمهوره الحريص على الاحتفال بهذه المناسبة عبر "أنستقرام" قائلاً إنه عادة لا يحتفل بعيد ميلاده "لكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله"، وطلب منهم الدعاء لأبنائه "تالية وأمايا وآدم".

النجم تامر حسني من مواليد 16 أغسطس/آب 1977، وبدأ مسيرته الفنية عام 2002 بطرح ألبوم مشترك مع الفنانة شيرين، وقدم عبر شاشة السينما مجموعة من الأفلام الناجحة منها "عمر وسلمى، الفلوس، البدلة، كابتن هيما".