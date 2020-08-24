"فشخرة وتعالي".. زكي فطين عبدالوهاب يهاجم رواد الساحل الشمالي

شن الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب هجوما حادا على رواد الساحل الشمالي والجونة، معتبراً أن تصرفاتهم تميل إلى "الفشخرة والتعالي".



وكتب زكي فطين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا عندي 64 سنة.. جيل الستينات عشان أكون واضح.. أنا مش عارف ولا فاهم إيه الفشخرة والتعالي اللي عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونة الأيام دي".

وأضاف: "أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة.. ومع ذلك كنت بركب الميكروباص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة.. وبناكل كشري في باب اللوق ودي كانت متعة بجد.. عشان بنحتك بالطبقة الحقيقية للشعب".

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وتابع: "أخويا لما دخل الجامعة أمي جابتله عربية فيات 128، مع إنها كانت ممكن تجيبله عربية مرسيدس، والمصيف كان بين 3 أماكن: المعمورة والمنتزه وبيانكي العجمي، والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغدا في نفس الشاطئ اللي كنا بننزل فيه".

واختتم زكي فطين عبدالوهاب تغريدته قائلاً: "عمري ما شوفت البذخ والتعالي والألاطة اللي بشوفها اليومين دول، الناس كانت أبسط بكتير، على فكرة أنا مش ناصري النزعة، أنا بس عشقت الفترة دي ولسه عايش على ذكراها".

زكي فطين عبدالوهاب هو ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب وتخرج في المعهد العالي في السينما (قسم الإخراج) عام 1983 وعمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثاني في "أهل القمة" وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها "اليوم السادس".

وبعد أن انفصلت من علي بدر خان تزوجت الفنانة سعاد حسني من زكي فطين عبدالوهاب حين كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، لكنهما انفصلا بعد أشهر عدة فقط من الزواج بسبب معارضة والدة "فطين".