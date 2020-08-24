القاهرة - لايف ستايل كشفت الفنانة لقاء سويدان عن ذكرياتها مع تنسيق الجامعات، قائلة:" في البداية بدون تخطيط أو تفكير دقيق التحقت بكلية سياسة واقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة ولكن بعد مرور عامين شعرت بعدم رغبة في الاستمرار بهذه الكلية ".وأضافت :" وبالفعل بعد تفكير طويل قررت ترك الكلية والتحقت بمعهد فنون مسرحية ، وكان أهم وأفضل قرار إتخذته في حياتي ولم أشعر باي ندم عليه ".

قد يهمك ايضا :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان تؤكّد أنها تركت سياسة واقتصاد من أجل التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.