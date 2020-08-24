القاهرة - لايف ستايل تحدثت الفنانة رنا سماحة عن ذكرياتها مع تنسيق الجامعات ومجموع الثانوية العامة.وقالت رنا:التحقت بالمعهد العالي للموسيقى، وكنت سعيدة وراضية جدًا بدراستي التي أفادتني كثيرًا.من ناحية أخرى ، تلقت رنا سماحة عدد من العروض التمثيلية إلا أنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن.وأضافت :" ورغم ذلك هناك كلية أخرى كنت أتمنى الالتحاق بها وهي كلية الإعلام ، لأنني أحب فكرة التقديم التلفزيوني والإذاعي واعتبرها من أهم وأمتع الكليات".

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كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تؤكّد أنها تمنّت الالتحاق بكلية الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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