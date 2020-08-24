علي ربيع يُؤكِّد سعادته بردود الفعل بشأن "صباحية مباركة"

أكَّد الفنان علي ربيع أنه سعيد بردود الفعل بشأن عرضه المسرحي الجديد "صباحية مباركة"، وأضاف أنه لم يتوقع هذا الحضور الجماهيري في ظل أزمة "كورونا".وبين علي ربيع أنه كان لا بد من استئناف كل الأنشطة حتى لا تتوقف الحياة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، ‏وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، و نيللي ‏محمود، و محمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى ‏نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، ‏وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، ‏وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي‎.‎وقال ربيع إنه ينتظر تحديد موعد نهائي لتصوير فيلمه السينمائى الجديد "مطبعة هرم" مع المخرج سامح عبدالعزيز، لافتًا إلى أن عرض المسرحية لمدة 3 أيام في الأسبوع لن يعيقه عن تصوير مشاهد الفيلم

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