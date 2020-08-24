محمد ثروت يكشف عن رأيه في عودة عمرو دياب إلى التمثيل بعد طول غياب

كشف الفنان المصري محمد ثروت، عن رأيه في عودة الهضبة عمرو دياب، إلى التمثيل، بعد غياب لسنوات طويلة، عقب تقديمه فيلمي "آيس كريم في جليم" و"ضحك ولعب وجد وحب"، موضحًا في لقاء صحافي ، على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم "توأم روحي": "الأستاذ عمرو دياب مش أول مرة يدخل التمثيل، هو دخل في حاجات قبل كده زي آيس كريم في جليم وضحك ولعب وجد وحب، فحاجة جميلة إنه يرجع تاني وحاجة جميلة إننا نشوف الهضبة بيمثل".وعن إمكانية اتجاهه للغناء، رد محمد مازحًا: "أنا غنيت شوية في حاجات كوميدي، ممكن تشوفني برقص بعد كده وأبقى فنان شامل وأعمل فوازير"، وبشأن فيلم "توأم روحي"، وما إذا كان يستطيع تقديم دور رومانسي، بعيدًا عن الكوميديا التي اعتاد عليها، قال: "بشكلي ده استحالة أبقى رومانسي بصراحة، ممكن أبقى صديق البطل أو أتضرب بداله، أو أوصل رسالة لحبيبته، إنما أحب ورومانسي مش معقول".وعن الشخص الذي يمكن أن يطلق عليه توأم روح محمد ثروت، رد الفنان المصري قائلًا: "منى مراتي هي توأم روحي"، وبخصوص رأيه في توقع الجمهور له بأن يصبح سمير غانم السينما المصرية الجديد، قال: "سمير غانم الأب الروحي ليا، وأنا شرف ليا التشبيه ده".

وعن مشاركته في فيلم "صاحب المقام" بمشهد واحد، رد قائلًا: "مشاركتي في صاحب المقام حاجة جميلة جدًا وتشرفني، إخراج ماندو العدل، الفيلم يعتبر حاجة جديدة بقدمها ومختلفة عن كل الي قدمته قبل كده".أما عن مسرحية "علاء الدين"، قال: "شرف ليا إني أشترك مع الأستاذ أحمد عز، ومعانا تارا عماد وهشام إسماعيل وكريم عفيفي وسامي مغاوري، المسرح في كايرو شو حاجة تانية خالص غير اللي اتعودنا عليه قبل كده، داخل عليه تقنيات كتيرة زي الهيلوجرام وبقى في تقدم كبير جدًا في المسرح بعد كايرو شو"، واختتم قائلًا: "شرف ليا إني أعمل عفريت المصباح، ده جميل جدا في علاء الدين، بس معرفتش أظهر وأختفي بصراحة".يذكر أن الكوميديان محمد ثروت استطاع تثبيت قدميه بقوة في الدراما والسينما مؤخرًا، بعدما لمع اسمه عقب مشاركته في أكثر من عمل فني حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، منها "بنك الحظ"، و"ساعة رضا" و"جحيم في الهند" و"يوم مالوش لازمة" و"حلم عزيز"، وغيرها من الأعمال الفنية.

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