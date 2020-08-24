كارمن سليمان تكشف عن جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت كارمن في الصور بإطلالة أنيقة، :"وعلقت :"دي حياتي أنت اللي ماليها". وطرحت كارمن سليمان كليب أغنية "لينا رقصة" منذ أيام، عبر موقع "اليوتيوب". "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

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