صور| كل هؤلاء النجوم في منزل شريف رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان شريف رمزي مجموعة من الصور تجمعه بأصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وأوضحت الصور وجود كل من شيكو، محمد محمود عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، كريم فهمي وزوجته، هشام ماجد، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، المنتج كريم السبكي، في منزل الفنان شريف رمزي. وعلق شريف رمزي :"جمع الاصدقاء لا يقدر بثمن، نورتونا". آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "وأكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.

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