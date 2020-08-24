محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هالة صدقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "صدقي" في الصورة وسط أصدقائها أمام البحر، علقت :"أنسى الدنيا وريح بالك، الليلة الكبيرة قربت". وتعيش حاليا الفنانة هالة صدقي، أزمة كبيرة مع زوجها، ووصل الأمر لتبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تنشر صورة من عطلتها الصيفية: "أنسى الدنيا وريح بالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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