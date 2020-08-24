صور| مصطفى فهمي وفيفي عبده وهنا شيحة في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة اللبنانية فاتن موسى صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهر في الصور كل من الفنان مصطفى فهمي، فيفي عبده، هنا شيحة، بوسي شلبي، من سهرة أقامتها الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة في "هايسندا" الساحل الشمالي.

وعلقت فاتن موسى على الصور :"شكرًا ريهام حجاح ومحمد حلاوة على السهرة الجميلة".

وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.