قبل محمد مهران.. فنانين اتجهوا لعالم التأليف في الدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

بعد خوضهم تجربة التمثيل في أكثر من عمل فني، اتجه عدد من الفنانين إلى عالم التأليف، دون الإعتماد فقط على التمثيل، ونستعرض في التقرير التالي الفنانين الذين اتجهوا من التمثيل للتأليف.

محمد مهران

يخوض الفنان محمد مهران، تجربة التأليف لأول مرة من خلال مسلسل "لؤلؤ"، الذي انطلق تصويره مؤخرا.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في 40 حلقة، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة.

إسلام حافظ

يخوض الفنان إسلام حافظ، تجربة التأليف الرابعة بمسلسل "سيف الله.. خالد بن الوليد"، بعد تجاربه في مسلسلات "علامة استفهام" و"قمر هادي" وحكايات بنات ٣ ".

مسلسل"خالد بن الوليد"، مأخوذ عن كتاب" عبقرية خالد"، لعباس محمود العقاد، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد وأحمد فؤاد سليم ونشوى مصطفى وحمدي الوزير ومحسن محيي الدين.

ماجد المصري

فيما يخوض الفنان ماجد المصري، تجربة التأليف بمسلسل" الوجه الآخر" الذي يعد ثاني بطولاته المطلقة بعد مسلسل" بحر".

ويناقش المسلسل، قضية مهمة في المجتمع، وهي صراع الأموال بطرق غير مشروعة، والعديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، في إطار درامي تشويقي.

تامر حسني

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يخوض الفنان تامر حسني، تجربة التأليف للمرة السادسة من خلال فيلم" مش أنا"، الذي انتهى مؤخرا من تصويره.

وخاض "تامر" قبل هذا العمل تجربة التأليف في أفلام "عمر وسلمى"، "نور عيني"، "البدلة"، "عمر وسلمى ٢"، "عمر وسلمى ٣".

وتدور أحداث "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها .

الفيلم بطولة حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحمد محارب

يخوض الفنان أحمد محارب الشهير بدوجلاس، تجربة التأليف للمرة الأولى من خلال مسلسل "إسعاف يونس" الذي انطلق تصويره مؤخرا.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور ، مصطفى خاطر، وعدد من الفنانين، ومعالجة درامية فاروق هاشم ومصطفى عمر وسيناريو وحوار احمد محارب دوجلاس وإخراج معتز التوني ومن إنتاج شركة سينرجي.

أحمد عصام

يخوض الفنان أحمد عصام، تجربة التأليف لأول مرة من خلال مسلسل "طلقتك نفسي"، الذي يتم تصويره خلال الأيام الجارية.

المسلسل يضم 15 قصة، وكل قصة تتضمن حلقتين، والعمل يناقش قصص ومشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهي ظاهرة أصبحت متفشية في مجتمعنا المصري، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية الهامة بطريقة درامية.

طلقتك نفسى" يشارك في بطولته أحمد عصام، ميدو عادل، محمد مهران، هاجر أحمد، كارولين عزمي، نانسي صلاح، ويضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف بينهم حجاج عبد العظيم، أحمد بدير، بيومي فؤاد، صبري عبد المنعم، أحمد صيام، عايدة رياض، نهال عنبر، ليلى عز العرب، تغريد فهمي، حنان يوسف، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي