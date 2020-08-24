تراند اليوم : صادم.. سارة الكندري تنهار نتيجة ما فعله المحقق بها داخل السجن!

في وقت سابق اعتقلت قوات الأمن في الكويت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري برفقة زوجها وطفلتها.

وكان اعتقالهم بسبب كسرهم حظر التجول الذي تم فرضه على البلاد من قبل السلطات المحلية في البلاد كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وظهرت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري من خلال فيديو متداول لها وهي منهارة وتقول:

لماذا يتم التعامل معي أمام ابنتي بالطريقة هذه؟

هل تقومون بوضع الأطفال مع أمهاتهم داخل النظارة بسبب كذبة من كذباتهم لأنهم حاقدين علي بسبب اني مشهورة بالسوشيال ميديا.

وتابعت سارة:

“أحمد الآن داخل السجن ولم يخرجوه لحتى الآن، لقد أساءوا لي بطريقة وحشية لا أستطيع وصفها”.

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وظهرت سارة الكندي بفيديو آخر وهي منهارة وتبكي، وتناشد فيه وزير الداخلية الكويتي ان يفرج عن زوجها قائلة:

“أنا أكون زوجته ولست رفيقته، وهل يتم سجن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في النظارة؟

هل تريدون أن تُصاب بحالة من الاكتئاب؟”.

كما وروت سارة الكندري الكثير من التفاصيل في لقاء خاص مع برنامج “مباشر نيوز”، وقالت فيه:

إن المحقق أمر باحتجازها ليوم كامل داخل السجن لأنه لا يكره مشاهير “السوشيال ميديا”،

كما وقالت أنه لم يتحدث معها بصورة غير لائقة.