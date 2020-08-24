تراند اليوم : في منطقة حساسة.. شذى حسون تخضع لعملية نسائية دقيقة (شاهد)

وفتحت تلك الصورة باب التكهنات بشأن ما إذا كانت قد خضعت لعملية تجميلية دون أن تعلن عن تفاصيلها، الأمر الذي دعاها للرد على تلك التكهنات والكشف عن طبيعة ما أجرت من جراحة، منعًا لإثارة الجدل حولها بينما احتفظت ببعض الخصوصية في المعلومات التي كشفتها.

وقالت شذى حسون لـ”إي تي بالعربي” إنها لم تجرِ أي جراحة تجميلية بعد ظهورها في صورة على سرير الشفاء، مبينة أنها تكن لجمهورها وأهل الصحافة كل الاحترام والتقدير على سؤالهم عنها ومحاولة الاطمئنان عليها.

وأكدت حسون أنها خضعت لعملية نسائية دقيقة، دون أن تكشف تفاصيل عنها إلا أنها أكدت أنها تخوفت من هذه العملية كثيرًا، ولكن دعوات أهلها كانت سببًا في أن تقوم بخير.

وقالت شذى حسون بصوت مجهد من التعب: “قبل شوي طلعت من غرفة العمليات وأريد أقول لكل الناس أن العملية ما دخلها بعمليات تجميلية أبدا، هي عملية نسائية دقيقة الحمد لله كنت خائفة منها، لكن بأذن الله وبدعواتكم ودعوات أمي وأهلي خرجت منها بالسلامة”.

ونشرت حسون؛ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة لها وهي على سرير المرض ومرتدية زي العمليات، وأرفقتها بتعليق قائلة: “أحمدك يا ربي وأشكر فضلك، توني مخلصة عمليتي”.

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وتعاطف عدد كبير من متابعي حسون بعد إعلانها الخضوع لعملية جراحية متمنين لها الشفاء العاجل والسلامة من كل شر، وخاصة أصدقاءها بالوسط الفني.

وتسبب عدم كشف الفنانة العراقية شذى حسون لطبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها؛ في تنمر البعض وسخريتهم من احتمالية أن تكون عملية تجميل لوضع فلر أو شد أو تكبير، مثلما تفضل غالبية الفنانات فعله.

وخضعت شذى حسون إلى تحاليل وفحوصات فيروس كورونا المستجد قبل إتمامها العملية الجراحية الأخيرة، وطمأنت جمهورها على عدم إصابتها بالفيروس من خلال توثيقها إجراء الفحوصات التي جاءت سلبية؛ وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “إنستغرام”.