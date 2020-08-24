تراند اليوم : بالفيديو.. مشهد الإغراء الأجرأ للفنانة قمر يظهر منطقة محظورة!

شاركت الفنانة اللبنانية قمر اللبنانية متابعيها على انستجرام” فيديو فاضح فجر موجة واسعة من الجدل.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الفيديو مرتدية فستان فاضح بدون حمالة كشف صدرها فيما كانت تتمايل على أنغام أغنية أجنبية وتتحسس جسدها في مشهد بدا أقرب إلى الإغراء.

ولاقت الفنان اللبنانية هجوما كبيراً من رواد مواقع التواصل الذين اتهموها بالقيام بحركات إغراء مثيرة للجمهور عوضاً عن ارتداء ملابس فاضحة.

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وكان آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية “Kiss My Lips”، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.