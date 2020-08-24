صور محمد صلاح تملأ شوارع مدينة ليفربول.. وصحفي بريطاني يرشحه لهذا المنصب

رنا صلاح الدين - قال الصحفي البريطاني الشهير ديف أو كوب، إن قضاء النجم الدولي المصري، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، يوما واحدا في شوارع مدينة ليفربول قد يكون كافيا له من أجل الترشح للرئاسة.

الصحفي البريطاني ديف أو كوب، كان قد نشر مجموعة من الصور، والتي تظهر مدى الشهرة التي يتمتع بها محمد صلاح في شوارع ليفربول وبين جماهير "الريدز"

ديف أو كوب، قال عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "علينا أن نتذكر أن يوما واحدا يقضيه مو صلاح في ليفربول، يبدو من سيترشح للرئاسة.

محمد صلاح

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ويظهر في الصور المنشورة محل للمأكولات ينشر صور لمحمد صلاح وهو يتناول الكباب لديه.. وصورة أخرى جماعية لعدد من رواد أحد الصالات الرياضية السعيدة بمرور محمد صلاح عليها ليقوم ببعض التدريبات الشخصية.

محمد صلاح

وصورة أخرى لسيدة من مشجعات ليفربول سعيدة لأن جدتها تمكنت من التقاط صورة تذكارية مع مو صلاح، الذي كانت تحلم بلقائه في يوم من الأيام.

محمد صلاح، صاحب الـ 28 عاما، كان قد انتقل إلى ليفربول في عام 2017، وقاده للتتويج بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وحصل على ألقاب عديدة مثل هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في القارة الأفريقية، ونافس على لقب أفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح