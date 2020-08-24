فن ومشاهير

صور محمد صلاح تملأ شوارع مدينة ليفربول.. وصحفي بريطاني يرشحه لهذا المنصب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

رنا صلاح الدين - قال الصحفي البريطاني الشهير ديف أو كوب، إن قضاء النجم الدولي المصري، محمد صلاح لاعب فريق الإنجليزي، يوما واحدا في شوارع مدينة ليفربول قد يكون كافيا له من أجل الترشح للرئاسة.

الصحفي البريطاني ديف أو كوب، كان قد نشر مجموعة من الصور، والتي تظهر مدى الشهرة التي يتمتع بها محمد صلاح في شوارع ليفربول وبين جماهير "الريدز"

ديف أو كوب، قال عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "علينا أن نتذكر أن يوما واحدا يقضيه مو صلاح في ليفربول، يبدو من سيترشح للرئاسة.

42794bd519.jpgمحمد صلاح

Advertisements

ويظهر في الصور المنشورة محل للمأكولات ينشر صور لمحمد صلاح وهو يتناول الكباب لديه.. وصورة أخرى جماعية لعدد من رواد أحد الصالات السعيدة بمرور محمد صلاح عليها ليقوم ببعض التدريبات الشخصية.

da43a26b60.jpgمحمد صلاح

وصورة أخرى لسيدة من مشجعات ليفربول سعيدة لأن جدتها تمكنت من التقاط صورة تذكارية مع مو صلاح، الذي كانت تحلم بلقائه في يوم من الأيام.

محمد صلاح، صاحب الـ 28 عاما، كان قد انتقل إلى ليفربول في عام 2017، وقاده للتتويج بألقاب الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وحصل على ألقاب عديدة مثل هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في القارة الأفريقية، ونافس على لقب أفضل لاعب في العالم.

819637a533.jpgمحمد صلاح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور محمد صلاح تملأ شوارع مدينة ليفربول.. وصحفي بريطاني يرشحه لهذا المنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا