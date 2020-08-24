بيع نظارة مهاتما غاندي بمبلغ قياسي

رنا صلاح الدين - بيعت النظارة الخاصة بالزعيم الهندي الراحل، مهاتما غاندي، في أحد المزادات البريطانية، وحققت رقما قياسيا.
وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية فقد ذكرت دار مزادات "إيست بريستول" أنه تم بيع النظارة المطلية بالذهب التي كان يرتديها غاندي واشتهر بها، في بريطانيا بمبلغ 340 ألف دولار، وتجاوز سعر البيع التقدير الأصلي لها بحوالي 20 ألف دولار.
دار المزادات كتبت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي بعد بيع النظارة، إنه تم العثور عليها قبل 4 أسابيع فقط في صندوق البريد الخاص بها، وتركها هناك رجل نبيل كان عمه حصل عليها من غاندي نفسه.
دار المزادات أضافت أن الزعيم الهندي أعطى نظارته لعم البائع وقتما كان يعمل في شركة "بريتش بتروليوم" في جنوب أفريقيا خلال عشرينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي.
غاندي كان معروفا بتوزيع أحذيته القديمة أو غير المرغوب فيها على المحتاجين أو أولئك الذين ساعدوه.
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