هل وافقت جورجينا على الزواج من كريستيانو رونالدو؟

رنا صلاح الدين - أعادت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، التكهنات إلى متابعيها مجددا بأن صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، قد عرض عليها الزواج رسميا، من خلال رسالة غامضة، إلى جانب صورة رومانسية لهما شاركتها مع متابعيها.

جورجينا رودريجيز

عارضة الأزياء الإسبانية كتبت تعليقا غامضا أسفل صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت "نعم"، وأعاد كريستيانو نشر الصورة معلقا "حبيبتي".

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشارت إلى أن التعليق لربما كان الإجابة على عرض الزواج الذي طال انتظاره من مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

جورجينا رودريجيز

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الثنائي، اللذان يقضيان عطلة مثالية على يخت بقيمة 5,5 مليون جنيه إسترليني في الريفييرا الفرنسية مع أطفالهما، ظهرا في الصورة بإطلالة لافتة، حيث غطى رونالدو إصبع صديقته الذي تضع به خاتم الزفاف.

جورجينا رودريجيز

رونالدو ارتبط بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم آلانا مارتينا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018.

رونالدو لديه ابن بكر من أم غير معروفة، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 10 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.

جورجينا رودريجيز