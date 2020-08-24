مي عمر تعاني من نشاز الصوت في “لؤلؤ”

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل الفنانة المصرية مي عمر تصوير دورها في مسلسلها الجديد “لؤلؤ”، المقرر عرضه خارج سباق دراما رمضان المقبل.
وعلمت “الرؤية” أن عمر تجسد دور فتاة فقيرة تعيش في منطقة شعبية، وتحلم بأن تكون مطربة مشهورة رغم نشاز صوتها، حيث ستتعرف على منتج شرائط كاسيت، يجسد دوره الفنان المصري إدوارد، لتبدأ رحلتها في عالم الغناء والأضواء، وتتوالى الأحداث.
ويشارك في بطولة “لؤلؤ” نجلاء بدر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.
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