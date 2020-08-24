حسين الجسمي بـ”بالبنط العريض” يحقق رقمًا قياسيًا في أسبوع

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متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية “بالبنط العريض” للنجم الإماراتي حسين الجسمي رقمًا قياسيًا بعد أسبوع واحد على طرحها، حيث حصدت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
وتشهد الأغنية إقبالًا كبيرًا في مختلف البلدان العربية وتحديدًا في مصر، حيث تتصدّر قائمة الأكثر تداولًا (Trending) منذ إصدارها.
و”بالبنط العريض” تُعتبر أوّل أغنية من ألحان حسين الجسمي من اللون الغنائي المصري، وجدد من خلالها تعاونه الفريد من نوعه مع شركاء النجاحات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا، واضعًا لحنًا جميلًا ومميزًا يفيض بالفن والإحساس، متناسبًا مع كلمات الأغنية الذي يقول في مطلعها: حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب م الوريد حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض”.
ويضيف الجسمي أغنية “بالبُنط العريض” إلى قائمة أغنياته الناجحة ذات اللون المصري، والتي يقدمها لأوّل مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معان كثيرة من الفرح والبهجة.
وقد طرحت الأغنية عبر قناة حسين الجسمي في موقع “يوتيوب” إلى جانب جميع الإذاعات العربية والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.
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