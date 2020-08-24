بايرن ميونخ بطلًا لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه

متابعة بتجــــــــــرد: توج بايرن ميونيخ بطلاً لأوروبا للمرة السادسة بعد فوزه 1-0 على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية فضل هدف كينغسلي كومان خريج أكاديمية الفريق الفرنسي. وكان كومان لاعب منتخب فرنسا موجودا عند الزاوية البعيدة ليقابل تمريرة يوشوا كيميش العرضية الرائعة بضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة 59، لينهي تحركا رائعاً من بايرن الذي لم يكن الفريق الأفضل في الملعب حتى هذه اللحظة.

وعاقب هدف كومان باريس سان جيرمان على إضاعة الفرص في الشوط الأول إذ فشل كل من نيمار وكيليان مبابي في التفوق على مانويل نوير حارس بايرن من مسافات قريبة كما اقترب أنخيل دي ماريا وأندير هيريرا من هز الشباك.

وأهدر إيريك مكسيم شوبو-موتنج لاعب باريس سان جيرمان البديل فرصتين في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل للفريق الفرنسي الذي ما زال في انتظار تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد أن أنفق ملاكه القطريون مليارات اليوروهات على دعم الفريق.