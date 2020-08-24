شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال فيلم "مطبعة هرم" للمخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج سامح عبد العزيز فى تحضيرات فيلمه الجديد بعنوان "مطبعة هرم" للمؤلف أمين جمال ومحمد محرز، ووقع الإختيار على كل من النجم الكوميدى بيومى فؤاد والفنان حمدى الميرغنى والنجم خالد الصاوى وتم التعاقد معهم بشكل رسمى الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من إختيار باقى فريق العمل، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدى.

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يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال قدما سوياً مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر.

ومن ناحية أخرى يواصل بيومى فؤاد تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم "النمس والإنس" مع النجم محمد هنيدى ويجسد دور عفريت خلال الأحداث وصاحب كبارية والعمل من إخراج شريف عرفة ويتبقى حوالى أسبوع لفريق العمل وينتهوا من التصوير.

بينما النجم خالد الصاوى يشارك فى فيلم "30 مارس"، للمخرج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى ومحمد على رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة وأحمد خالد صالح واخرون من النجوم.