مأساة في أسرة لاري كينغ.. فقد اثنين من أبنائه في أقل من شهر

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش ملك البرامج الحوارية الأميركي لاري كينغ حالة من الحداد والحزن الشديد بعد فقدانه اثنين من أبنائه في موعدين متقاربين. وفي التفاصيل بحسب ما ذكر موقع Paris Match الفرنسي أن مدة قصيرة فصلت بين وفاة ابنه آندي وابنته شايا.

وأكد كينغ هذا من خلال رسالة نشرها على حسابه الخاص على “فيسبوك” وأشار فيها إلى أن آندي، 65 عاماً، توفي بسبب نوبة قلبية فيما رحلت شايا، 51 عاماً، بعد معاناة مع سرطان الرئة.

وكتب الأب: “بالكثير من الحزن وبقلب مكسور أعلن خسارتي اثنين من أبنائي، آدي كينغ وشايا كينغ. كانا طيبين ولطيفين ونحن نشتاق إليهما كثيراً. توفي آندي بشكل مفاجئ بسبب نوبة قلبية في 28 تموز يوليو (2020) فيما توفيت شايا في 20 آب (أغسطس) بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان الرئة بمدة قصيرة”.

وأضاف: “لم أتوقع هذا. ليس على الأهل أن يدفنوا أولادهم. نشكركم، عائلتي وأنا، على كلماتكم اللطيفة. وفي هذه الأثناء نحتاج إلى الخصوصية إلى ان نتخطى الألم. أشكر احترامكم هذا”.

ويشار إلى أن الراحلين هما ابنا مقدم البرامج، 86 عاماً، من زوجته الثالثة ألين أتكينز، علماً أن لديه أيضاً لاري جونيور، 59 عاماً، وتشانس، 21 عاماً، وكانون، 20 عاماً.