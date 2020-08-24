بعد إعلانها عنه.. نيللي كريم تحدّد مصير “بـ100 وش” في 2021

متابعة بتجــــــــــرد: قالت الفنانة المصرية، نيللي كريم، إن الجزء الثاني من مسلسلها “بـ100 وش”، لن يعرض في رمضان المقبل 2021.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، أن “الجزء الثاني سيأخذ وقتا حتى أنه لن يكون جاهزا للعرض خلال شهر رمضان المقبل، لأن المسلسل نجح، وبالتالي لا يمكن تنفيذ عمل أقل نجاحا”.

وتابعت: “نرغب في أن يستمتع الناس في الجزء الثاني كما استمتعوا في الجزء الأول، فقررنا أن نقدم هذا العام شيئا مختلفا”.

كما أشارت نيللي كريم إلى أن أسرة مسلسل “بـ100 وش” تفضّل أن يتم الفصل بين الجزئين هذا العام حتى لا يمل المشاهدون، كما أنها وزملائها بحاجة إلى تنفيذ أعمال أخرى، وخاصة مخرجة الجزء الأول، كاملة أبو ذكري، التي ترغب في فترة راحة بعد المرور بظروف تصوير صعبة في فترة فيروس “كورونا” المستجد.

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قالت الفنانة المصرية، نيللي كريم، إن الجزء الثاني من مسلسلها “بـ100 وش”، لن يعرض في رمضان المقبل 2021.