آمبر هيرد تظهر بالحجاب في هذه المدينة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، مجموعة من الصور على صفحتها الخاصة في موقع “إنستغرام”، وهي مرتدية للحجاب خلال زيارتها لمسجد السلطان أحمد في إسطنبول.
وعلقت هيرد على صورة ظهرت فيها مرتدية حجابا أحمر قائلة “أمضيت اليوم أتجول في سحر مساجد إسطنبول ولا يمكن أن تكون أكثر حباً لهذه المدينة الرائعة”.
كما ونشرت صورة أخرى لها أمام مسجد “آيا صوفيا” وابتسامة كبيرة ترتسم على وجهها، وكتبت: “ضحكة العطلة هي شيء خاص”.
هذا وتتواجد الممثلة الأمريكية في تركيا بعد أن أنهت شهادتها في قضية رفعها زوجها السابق “جوني ديب” ضد صحيفة بريطانية وصفته بأنه “ضارب الزوجات”.
وبحسب صحيفة Hurriyet التركية، فإن النجمة الأمريكية جاءت في زيارة إلى بودروم التركية ومن ثم إلى إسطنبول بعد سلسلة من المرافعات القضائية في لندن.
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