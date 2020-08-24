ماذا دار بين جورج وسوف وتركي آل الشيخ؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تحول اسم جورج وسوف إلى ترند بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مقطع فيديو نادر لسلطان الطرب وتغزل فيه قائلاً: “أبو وديع كاريزما”.

ويظهر جورج وسوف في الفيديو وهو يغني أغنية “يا دي النعيم” للراحل محمد عبدالوهاب خلال فترة طفولته، الأمر الذي جعل النشطاء يتفاعلون بشدة مع الأغنية التي نشرها آل الشيخ.

وعبر جورج وسوف عن سعادته بتغريدة تركي آل شيخ مؤكداً أن قلبه يكبر ويفرح عندما يقرأ أي شيء يخصه في حسابه متمنيًا أن يديمه الله ويفرحه كما أسعده وقال: “الله يديمك يا شيخ تركي… أبو ناصر الغالي.. عندما أقرأ أي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (أبو وديع)”.

وكان جورج وسوف قد أطل في أبريل الماضي من خلال فيديو حث فيه الجميع بالبقاء في المنزل لتفادي الإصابة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.