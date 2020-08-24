“نتفليكس” تعتذر عن بوستر لفيلم عن الأطفال بسبب “إيحاءات جنسية”

متابعة بتجــــــــــرد: تداركت شبكة البث الرقمي الأمريكية “نتفليكس” سريعا خطأ أثناء تسويقها لفيلمها المرتقب طرحه عبر منصتها “Cuties”، وذلك بسبب تضمن ملصقه الدعائي إيحاءات جنسية.

وكانت “نتفليكس” بدأت مؤخرا في الترويج للفيلم قبل إصداره في 9 سبتمبر/ أيلول، ورغم ذلك، فقد أثار الملصق الدعائي للفيلم عاصفة من الانتقادات عبر الإنترنت، إذ اعتبر كثيرون إن الملصق يضيف الصبغة الجنسية للأطفال. ووصف أحد مستخدمي موقع “تويتر” ملصق الفيلم أنه “مثير للاشمئزاز”.

وفاز فيلم “Cuties” الذي باللغة الفرنسية بجائزة الإخراج الدرامي السينمائي العالمي في مهرجان “صندانس” في العام الحالي، وتدور أحداثه حول “أيمي” وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاما تنضم إلى مجموعة من الراقصين الملقبين باسم “The Cuties” في المدرسة، ويزداد وعيها سريعا بأنوثتها المتزايدة، مما أزعج والدتها وقيمها.

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وقوبل الفيلم بإشادة نقدية بشكل عام، بسبب تعامله مع موضوعات حساسة.

وبعد هذه الانتقادات الواسعة، تحركت شبكة “نتفليكس” بسرعة لحذف الملصق الدعائي للفيلم واستبداله بآخر محافظ.

وقالت في بيان لها حصل عليه موقع “ديديلاين”: “نحن آسفون بشدة عن الملصق غير المناسب الذي استخدمناه لفيلم “Cuties”، لم يكن الأمر جيدا، ولم يكن ممثلا لهذا الفيلم الفرنسي الذي عُرض لأول مرة في مهرجان”صندانس”، لقد قمنا الآن بتحديث الصور والوصف الخاص به”.