شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل محمد هنيدى عن الإنتهاء من فيلم "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع النجم محمد هنيدى بلاتوة "النمس والإنس" بعد أسبوع حيث يواصل تصوير مشاهده فى الديكور الرئيسي بالعمل باستوديو شريف عرفة، حيث يكثف مخرج العمل شريف عرفة عدد ساعات التصوير التى تصل إلى 14 ساعة فى اليوم للإنتهاء منه ودخول الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً للعرض فى السينمات.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

Advertisements

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.