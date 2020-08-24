شكرا لقرائتكم خبر عن استياء بن أفليك بسبب علاقة جينيفر جارنر وبرادلى كوبر.. إعرف التفاصيل الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشائعات مستمرة حول النجمين برادلى كوبر وجينيفر جارنر، حيث يدعي تقرير جديد، أن زوج جارنر السابق النجم بن افليك مستاء من تلك العلاقة .



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وذلك بعدما شوهدت جينيفر جارنر مؤخرًا وهي تقضي يومًا ممتعًا على الشاطئ مع برادلي كوبر، فوفقًا لـمجلة New Idea ، كان النجمين يلتقيان "بهدوء" لبعضهما البعض منذ شهور. تذكر صحيفة التابلويد أنه في حين أن الدائرة المقربة من الزوجين مسرورة ، يبدو أن الاثنين ينتقلان بصداقتهما إلى المستوى التالي ، إلا أن زوج جارنر السابق ، بن أفليك ، ليس سعيدًا بذلك.

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لكن موقع Gossip Cop أكد أن لقاء النجمين علي رمل الشاطئ للمرح مع ابنة كوبر التي تبلغ من العمر 3 سنوات كما أنه لا يبدو لقاء رومانسي ويبدو لقاء بين صديقين في نزهة واسترخاء علي الشاطئ خاصة وأن جارنر وكوبر يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات عدة، وبالتالي استياء بن افليك مجرد شائعة ليس لها اساس من الصحة.

وكان قد نشر موقع ديلى ميل عددا من الصور للنجمة جنيفر جارنر طليقة النجم بن أفليك وهى بصحبة النجم برادلى كوبر، على شاطئ ماليبو وذلك بعد نشر عددا من التقارير التى أكدت أنها انفصلت عن صديقها جون ميللر

ويعد برادلي وجنيفر عازبان حاليًا ، حيث لم يرتبط برادلي بأي شخص منذ انفصاله مع إيرينا شايك العام الماضي.