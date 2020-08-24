أحلام: "بدأت كمدرسة بـ ألف ريال.. وكنت أعول أسرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن بعض المحطات في بداية مشوارها بالحياة.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "صحيح أنا بدأت العمل في مدرسة إبتدائي كمدرسة بـ ألف ريال، وكنت أعول أسرتي مع إخواتي وهذه كانت البداية، براڤو عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر.. اسمحوا مروري".

يذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا الأغاني أم الإمارات، ولا هنت، وقبلهما طرحت أغنية "أنا ما استغني" من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي ووتريات خالد عز.