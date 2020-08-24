- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن بعض المحطات في بداية مشوارها بالحياة.
وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "صحيح أنا بدأت العمل في مدرسة إبتدائي كمدرسة بـ ألف ريال، وكنت أعول أسرتي مع إخواتي وهذه كانت البداية، براڤو عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر.. اسمحوا مروري".
يذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا الأغاني أم الإمارات، ولا هنت، وقبلهما طرحت أغنية "أنا ما استغني" من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي ووتريات خالد عز.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام: "بدأت كمدرسة بـ ألف ريال.. وكنت أعول أسرتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.