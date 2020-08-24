معتصم النهار يكشف موعد "من الآخر".. ويشوق الجمهور بلقطات رومانسية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان السوري معتصم النهار عبر حسابه الخاص في إنستغرام الإعلان الترويجي لمسلسل "من الآخر"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم، كاشفًا عن موعد عرضه وهو الـ 20 من سبتمبر/أيلول المقبل.

وظهر النهار في الفيديو بلحية كثيفة ونظارات طبية، وقد جمعته مشاهد رومانسية مع الفنانة سينتيا صموئيل؛ ما يشير إلى أن العمل يتضمن قصة حب رومانسية ضمن أحداثه.

وكانت الفنانة اللبنانية سينتيا صموئيل إحدى بطلات العمل قد نشرت البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، كاشفةً هي الأخرى عن موعد وقنوات العرض.

وعبر الجمهور عن حماستهم لإعلان موعد العرض، مؤكدين أنهم بانتظار العمل الذي تأخر عرضه عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب فيروس كورونا.

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ويروي المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية قصصا واقعية تعكس واقع المجتمع اللبناني والعربي من كتابة السوري إياد أبو الشامات، والعمل من بطولة ريتا حايك وبديع أبو شقرا ومعتصم النهار وسينتيا صموئيل ورولا حمادة وهيام أبو شديد وريتا حرب إلى جانب نخبة من ألمع الممثلين.

قصة "من الآخر" تبدأ بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث ريتا حايك التي تكون زوجة معتصم النهار، وتكتشف لاحقاً خيانة زوجها لها مع سينتيا صموئيل، فتتوّتر علاقاتهما وتتعرّف لاحقا على بديع أبو شقرا وهو طبيب ابنها، وتنشأ بينهما علاقة مودة وصداقة ويمدّ يد المساعدة لها.

ويعتبر هذا العمل البطولة المطلقة الثانية في الدراما العربية للفنان السوري معتصم النهار، بعد تقديمه جزأين من مسلسل "ما فيي" إلى جانب الفنانة فاليري ابو شقرا.

وكان الفنان السوري قد شارك في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب الفنانة نادين نجيم، والفنان السوري قصي خولي، ولفت النهار الأنظار إليه، وحظي بشعبية كبيرة دفعت شركة الصباح لاستغلال هذه الشعبية والقيام بمنحه دور بطولة.

في المقابل لاقى النهار بعض الانتقادات؛ إذ اعتبر البعض أنه لم يقدم دورا مميزا، وأن وسامته هي السبب وراء اهتمام الجمهور به، خاصة أنه في قسم كبير من الدور كان صامتًا ولم يبذل أي مجهود، فيما حظي المسلسل بشكل عام بانتقادات واسعة نظرًا للمبالغة في بعض أحداثه.