سوني تعطي الضوء الأخضر لإنتاج فيلم سبايدر ومان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: يبدو أن شركة سوني تطمح لخلق عالم مارفل خاص بها، من خلال الإستعانة بمخرجين جديدين لإفلام الأبطال الخارقين الي ستنتجها.

يأتي ذلك في ظل المنافسة مع شركة ديزني التي تمتلك حقوق أغلب إصدارات مارفل ما عدا سبايدرمان، إذ إشترت سوني حقوقه عند تعثر شركة مارفل، وقبل إستحواذ ديزني عليها.

وتقوم المخرجة والممثلة الأميركية أوليفيا وايلد بالعمل على كتابة وإخراج فيلم جديد عن شخصية "سبايدر ومان" وهو الإسم الحركي للبطلة الخارقة جيسيكا درو، وهي تمتلك قدرات مشابهة لقدرات سبايدرمان بل وتتفوق عليه بإمتلاكها لقدرة إطلاق شحنات كهربائية بيولوجية.

وفيما خصّ وايلد، فقد أثبتت جدارة وكفاءة كمخرجة، وذلك بعد طرحها فيلم "Booksmart"، كما شاركت في أكثر من فيلم ناجح مثل "Tron: Legacy".