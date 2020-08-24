أديداس وكانييه ويست متهمان بالاساءة للاسلام

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"الخليج 365" من بيروت: يواجه مغني الراب الأميركي كانييه ويست، انتقادات لاذعة على الإنترنت، بسبب الإصدار الجديد من حذائه Yeezy trainers المتوقع طرحها في الأسواق الشهر المقبل.

إذ إختار المغني الأميركي إسمي عزرائيل واسرافيل لزوجي الأحذية الرياضية التي أطلقها مؤخراً بالتعاون مع اديداس (عزرائيل ملك الموت وإسرافيل هو أحد الملائكة الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة لإعلان قيام الساعة).

ووصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف أديداس وويست بـ "الإهانة" وطالبوا باعتذار.



ويست ماضي في ترشحه للرئاسة

على صعيد آخر قدم ويست، طلباً في ولاية لويزيانا الأميركية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت.

وجاء هذا النبأ بعد ورود تقارير عن قيام ويست بسحب طلبه للمشاركة في الانتخابات في ولاية نيوجيرسي.

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وأوضح موقع "نولا" الإخباري أن قوانين لويزيانا لا تفرض على مرشح مستقل جمع ألف توقيع من الناخبين كشرط لإضفاء اسمه إلى بطاقة الاقتراع، بل تسمح له بدفع رسم تسجيل قدره 500 دولار، مقابل ذلك.

وبالإضافة إلى ويست، هناك 10 مرشحين مستقلين قدموا طلباتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في ولاية لويزيانا.

وكان ويست أعلن سابقاً نيته المشاركة في السباق الانتخابي كمرشح مستقل، وعرض على مغني الراب، Jay-Z أن يصبح مرشحا له لشغل منصب نائب الرئيس.

وقالت مصادر مقربة من ويست إنه يعاني من الاضطراب ثنائي القطب.