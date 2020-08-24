شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تعود لبلاتوة "حلم سوسن" مع أحمد فهمى منتصف شهر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة روبى تصوير مشاهدها فى فيلم "حلم سوسن" للنجم أحمد فهمى منتصف شهر سبتمبر المقبل فى الديكورات الخاصة بالعمل، خاصة وأن أبطال الفيلم انتهوا من تصوير أسبوع واحد فقط من أحداث الفيلم، والعمل من إخراج أحمد الجندى وتأليف أيمن وتار وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فاتنازى، ويظهر أحمد فهمى فى دور شاب مستهتر، فيما يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور والده الذى يمتلك مصنع، بينما يقدم الفنان الشاب خالد أنور دور الأخ الأصغر لفهمى وهو الذى يديره مصنع والده وتحدث المفارقات الكوميدية بعد ذلك بسبب سعى أحمد فهمى لتحقيق طلب من شقيقه الأصغر.

فيلم "حلم سوسن" إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

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وفى سياق آخر انضمت الفنانة روبى لفيلم ماجد الكدوانى الجديد "برة المنهج" للمخرج عمرو سلامة وتم التعاقد معها بشكل رسمى لتشاركه فى بطولة العمل ومن المقرر انطلاق التصوير الأيام المقبلة بعد انتهاء المخرج من تعاقدات باقى النجوم المشاركين فى العمل ومعاينة اماكن التصوير.

وتنتظر روبى استئناف تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد من انتاج سينرجى فيلمز.